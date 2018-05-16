В ходе Всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2018» конкурсанты состязались в дисциплине «Снайперский биатлон»

В ходе Всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2018», на полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском конкурсанты состязались в дисциплине «Снайперский биатлон».

Участники прошли на время дистанцию в 1 километр с различными препятствиями, в частности преодолели стены, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки, перетащили ящика с боеприпасами.

На огневых рубежах команды продемонстрировали свои навыки в меткости стрельбы из пистолета Макарова, снайперской винтовки СВД.

Напомним, в Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Князе-Волконский» продолжается Всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж-2018».

Впереди снайперов ждут такие дисциплины как: «Снайпер в наступлении», «Стрельба ночью», «Стрельба по воздушной цели», «Специальная стрельба», эти упражнения входят в индивидуальный зачет конкурса.