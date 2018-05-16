В Москве погиб член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер

Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер найден мертвым в Москве. об этом сообщают источники ТАСС и РБК.

По их данным, Котлера нашли в квартире на Большой Никитской улице.

Он руководил проектом «Кадровый резерв — профессиональная команда страны», в прошлом был членом высшего совета «Единой России».

Также на момент смерти он являлся директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Как пишет телеграм-канал Mash, Котлера нашли в его съемной квартире c огнестрельным ранением головы. На столе, по данным канала, было найдено свидетельство на ружье и билет члена партии.