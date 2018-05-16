В одном стиле: Леонардо ДиКаприо на прогулке со своей девушкой Камилой Морроне в Нью-Йорке

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

Роман 43-летнего Леонардо ДиКаприо и 20-летней модели Камилы Морроне в разгаре — все свободное время влюбленные проводят вместе. Обычно им удается скрываться от папарацци, но в этот раз остаться незамеченными не получилось — фоторепортеры засняли пару на прогулке в Нью-Йорке.

Одетые в одном стиле — белые футболки, спортивные брюки и кроссовки, — Лео и Камила старались не привлекать к себе лишнего внимания: никаких поцелуев и объятий на публике, даже за руки они не держались. Меж тем инсайдеры сообщают, что у ДиКаприо и его новой юной подружки в отношениях все прекрасно. Скоро этому роману исполнится уже полгода — встречаться они начали еще в конце 2017-го, — но в свете вместе влюбленных мы все еще не видели. Возможно, и не увидим, ведь голливудский актер, который меняет девушек как перчатки, на важные мероприятия ходит лишь с одной женщиной — своей мамой.

Впрочем, пока в Каннах еще идет кинофестиваль, есть надежда, что Лео и Камила заглянут на киносмотр, ведь ДиКаприо любит проводить время на Лазурном Берегу. Кстати, это будет не первый Каннский фестиваль для его пассии: девушка уже блистала на красной дорожке вместе с Аль Пачино, с которым уже больше десяти лет встречается ее мать и который для Камилы как второй отец.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне