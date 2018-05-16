В Совфеде отреагировали на публикацию американского СМИ с призывом бомбить Крымский мост

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT публикацию американского издания Washington Examiner, в которой автор призывает разбомбить Крымский мост.

«Это высказывание террористического характера, оно запрещено, в том числе и резолюцией Совбеза ООН. России надо очень жёстко относиться к подобным призывам, и СК должен возбудить уголовное дело, для этого есть соответствующая статья. Мы ещё раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым, как они считают, можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет. Это недопустимо, подобные высказывания должны обсуждаться на Совете Безопасности ООН», — отметил Морозов.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Анастасия Румянцева