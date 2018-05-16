В США выразили беспокойство по поводу Крымского моста

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник выразила обеспокоенность строительством моста через Керченский пролив.

Мост, который соединил Крым и материковую часть России, 15 мая торжественно открыл президент России Владимир Путин. Глава государства за рулем «КамАЗа» преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

«Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом», — цитирует РИА «Новости» заявление Науэрт.

По ее мнению открытие моста не только «укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию».

Дипломат также подтвердила, что в ведомстве видели церемонию открытия моста, в том числе, как Путин проехал по нему на грузовике.

Ранее во вторник министр по делам Европы МИД Великобритании Алан Данкан осудил строительство Крымского моста. Он назвал открытие объекта нарушением суверенитета Украины и «примером безрассудного поведения России».

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Путин открыл автомобильную часть Крымского моста

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