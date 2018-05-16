В суды подано около 60 исков из-за нарушений на выборах президента РФ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии сообщила, что по итогам президентских выборов в суды было подано около 60 исков о нарушениях на президентских выборах. Как передает «Интерфакс», по семи из них уже принято решение, а виновные — наказаны.

Глава ЦИК уточнила, что иски были поданы в Дагестане, Чечне, Калининградской, Липецкой областях, Приморском крае, Москве и других регионах. Из них 20 исков были поданы по инициативе избирательных комиссий.

Памфилова поблагодарила коллег за настойчивость в вопросе законности выборов.

«Подавайте апелляции и настойчиво добивайтесь наказания виновных за те нарушения, которые были допущены. Их ничтожно мало, но все они должны нести наказание», — подчеркнула глава ЦИК.

22 марта Элла Памфилова сообщала, что в ходе президентских выборов не зафиксировано серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты. Она добавила, что недействительными были признаны результаты голосования на 14 участках в девяти регионах.