Вашингтон назвал главную негативную сторону открытия Крымского моста

Возведенный в России мост через Керченский пролив препятствует судоходству в Азовском море и, тем самым, негативным образом сказывается на экономике Украины — говорится в заявлении, которое появилось на официальном сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки."Керченский пролив — единственный способ попасть по морю в украинские территориальные воды в Азовском море, и теперь на этом пути появилась преграда в виде Крымского моста, которая не дает пройти некоторым типам грузовых судов", — заявляют в Вашингтоне.Представители Госдепа США отметили, что строительство Крымского моста — действие Москвы, направленное на укрепление "оккупации Крыма"."Россия, как мы видим, готова и впредь нарушать самые основополагающие международные правовые нормы", — заключают в американском ведомстве. Вашингтон, кроме того, акцентировал внимание на санкциях, которые США готовы применять к физическим и юридическим лицам, участвовавшим в строительстве моста через Керченский пролив.Автомобильное движение по Крымскому мосту, напомним, открылось вчера — в церемонии открытия участвовал президент РФ Владимир Путин.