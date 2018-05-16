Вашингтон отреагировал на угрозу КНДР отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына

Белый дом прокомментировал информацию об отмене встречи лидеров США и КНДР.

Южная Корея пригрозила отменить встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Поводом стали американо-южнокорейские учения, проводимые в непосредственной близости от берегов КНДР, такую информацию распространило официальное южнокорейское издание «Рёнхап».

Северная Корея ранее отменила запланированные переговоры с Южной Кореей из-за этого же обстоятельства.

Вашингтон намерен изучить заявление КНДР об отмене запланированного на 12 июня саммита с участием Трампа и Ына, сообщает RT.

Об этом заявила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

О том, будет ли продолжена подготовка к саммиту представитель американской администрации не уточнила.