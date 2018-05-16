ВАЖНО: Крымский мост открыт для автомобильного движения (ВИДЕО)

Автомобили начали движение по Крымскому мосту по обоим направлениям.

Со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей местных жителей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Со стороны Крыма жители полуострова также открыли движение. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей. Колонну мотоциклистов возглавляет байкер Александр Залдостанов (Хирург).

Машины и мотоциклы украшены флагами России, люди снимают происходящее на камеры, делают селфи, некоторые высовываются из люков на крыше машин. Водители начали сигналить сразу с началом движения.

Вскоре автоколонны, выехавшие из Крыма и Кубани, встретились в его кульминационной части — на автодорожной арке.

Торжественная церемония открытия моста состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

Крымский мост

© РИА Новости / Виталий Подвицкий«Поехали!»

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

В настоящее время въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовых машин откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.