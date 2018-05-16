В Коми затонул вездеход, есть пропавшие без вести

В Республике Коми недалеко от посёлка Кожва, примерно в 20 км от г. Печоры, затонул вездеход, на борту которого, по разным данным, находились 8 или 9 человек.

Двоим из них удалось самостоятельно выбраться, судьба других остаётся неизвестной.

О ЧП сообщает информагентство РИА Новости, со ссылкой на сведения, полученные от собственного источника в экстренных службах.

В республиканском главке МЧС уточнили, что гусеничный транспортер ушел под воду на технологической дороге в болотистой местности

На месте продолжаются аварийно-спасательные мероприятия, работает оперативно-следственная группа.