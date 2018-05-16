Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье приняли участие в представительном турнире по баскетболу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в турнире по баскетболу.

Команда российских военнослужащих «Красная звезда» по результатам жеребьёвки попала в группу «В» с такими командами, как Управление вневедомственной охраны, Дубоссарское РОВД и специальный отряд быстрого реагирования. Всего в турнире приняло участие 17 команд.

Две лучшие команды из каждой группы выходили в следующий раунд, где соревновались уже по олимпийской системе. Победителям и призерам по итогам соревнования вручили грамоты и медали.

Спортивный клуб «Красная звезда» ОГРВ ПРРМ, включает в себя такие секции как футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, кроссфит, бокс, джиу-джитсу, плавание, спортсмены которых регулярно принимают участие в региональных соревнованиях.