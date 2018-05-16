Военные продолжают освобождать от террористов юг Дамаска

На юге центральной сирийской мухафазы Дамаск продолжается освободительная операция: 16 мая армия президента страны Башара Асада освободила от бандформирований населённый пункт Хаджар аль-Асвад, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Тем не менее боевики всё ещё контролируют большую часть территории лагеря беженцев Ярмук и часть района Ат-Тадамун. Освободительной операции военных в этом регионе с воздуха помогает республиканская авиация. В ходе очередного боевого вылета правительственным силам удалось ликвидировать девять радикалов.

В соседней провинции Латакия также продолжаются ожесточённые бои между армией и экстремистами. На севере мухафазы бандформирования регулярно открывают огонь по инфраструктурным объектам военных, чем нарушают режим перемирия, установленный в этой провинции.

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