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Волкер заявил о готовности к диалогу с Путиным


Добавлено: 16 май 2018 в 02:00, Категория: Новости на сегодня
Волкер заявил о готовности к диалогу с Путиным

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер во время пресс-конференции назвал Владимира Путина «разумным человеком» и рассказал о готовности США вести с ним диалог.

Пресс-конференцию Курт Волкер дал после своего прибытия на Донбасс.

Отвечая на вопросы украинских журналистов, он прокомментировал возможность изменения российской политики на Донбассе после отставки помощника президента Владислава Суркова, отвечающего за украинское направление. Спецпредставитель США отметил, что будет готов к переговорам с любым назначенным Москвой дипломатом.

«У нас не было официального сообщения России об отставке Суркова. Он был назначен российской стороной как официальный представитель. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению введения миротворческой миссии по мандату ООН. Если Россия готова к такому диалогу мы готовы встретиться или с господином Сурковым или любым другим господином, которого назначит Россия для переговоров. Я остаюсь приверженцем того, чтобы двери для переговоров оставались открытыми. И хотя Россия пока не воспользовалась этими дверьми, тем не менее, мы будем продолжать держать их открытыми», — сказал спецпредставитель США по Донбассу.

При этом, отметил Волкер, ключевой фигурой в Минском процессе является все же не Сурков, а Владимир Путин, от которого и зависит принятие внешнеполитических решений.

«Главное не Сурков, а решение Путина. Он разумный и способный человек и если он готов к установлению мира, то мы готовы пойти навстречу», — пояснил Волкер.

Комментируя ситуацию на Донбассе, Волкер еще раз подтвердил, что по его мнению, война в регионе не является гражданской.

«Среди украинцев конфликта нет. Это интервенция России», — заявил он.


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Добавлено: 16 май 2018 в 02:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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