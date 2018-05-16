Вознесение Господне в 2018 году: как привлечь деньги, любовь и здоровье – народные способы

Раскрыты способы привлечения денег, любви и здоровья на великий православный праздник Вознесение Господне, применяемые в народе на протяжении многих лет.

В этом году Вознесение Господне празднуется 17 мая. С праздником связано множество примет и суеверий. С давних пор люди пытались выполнить несколько простых правил, чтобы потом обрести любовь и здоровье.

Вознесение Господне 2018: как привлечь благополучие, любовь и здоровье – народные способы

1) На Вознесение Господне считалось, что если искупаться в этот день, то здоровье будет крепким весь год.

2) Роса в этот день считалась целебной, а лечебные свойства трав становились намного сильнее и сохранялись до наступления Ивана Купалы. Именно с этого дня рекомендуется начинать сбор лечебных трав.

3) Замужней женщине следует начинать молиться о зачатии ребенка. Чтобы родить здорового ребенка, девушки в этот день выходили в поле и просили помощи у природы.

4) Для укрепления финансового благополучия и любви в семье делали следующее: в ночь на праздник оставляли молоко храниться в ненадлежащих условиях. Плохим знаком было скисание молока.

5) Благополучие в дом могла принести курица, снесшая яйцо не в курятнике, а в самом доме.

6) Добрым знаком считалось услышать карканье вороны на Вознесение Господне.

7) Услышать стрекот сорок являлось знаком к деньгам и удаче – необходимо произнести особый заговор. Это поможет принести добро в дом.