Впервые в Республике Марий Эл РВСН проведут масштабные учебные сборы с допризывной молодёжью

В Республике Марий Эл, в Йошкар-Олинском ракетном соединении, более 1000 юношей допризывного возраста пройдут начальную военную подготовку на пятидневных учебных сборах.

С 16 по 20 мая подготовку по основам военной службы на территории одной из воинских частей РВСН пройдут около 500 обучающихся из школ и техникумов Йошкар-Олы.

21 мая на пятидневные учебные сборы соберётся такая же команда ребят из районных центров. Остальные обучающиеся пройдут военную подготовку в образовательных организациях с выездом на однодневные занятия в полевой учебный центр. В программе учебных сборов – практические занятия по строевой и огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, изучение основ безопасности военной службы.

Школьники смогут овладеть искусством меткой стрельбы из мелкокалиберной винтовки, а также научатся обращаться с различным стрелковым оружием.

В рамках сборов для подростков будет проведена военно-спортивная игра «Зарница» и сформированы батальоны юнармейцев.

Проведение «Зарницы» в Йошкар-Олинской ракетной дивизии стало уже доброй традицией и успешно служит делу подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах.

Перед началом состязаний военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения проведут для школьников показательные выступления подразделений охраны РВСН, а также «мастер-класс» с обширной демонстрационной программой в различных военно-прикладных видах спорта.

Старшеклассники также ознакомятся с перспективными образцами военной техники, находящейся на вооружении Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Помимо основной программы все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по спортивной подготовке и, конечно же, отведать блюда военно-полевой кухни.

В 2018 году в РВСН свыше 3 тыс. юнармейцев пройдут начальную военную подготовку. Программа подготовки подростковой молодёжи предусматривает внеклассные занятия по строевой и огневой подготовке, военно-прикладным видам спорта.

Юнармейцы посетят командные пункты ракетных объединений и соединений, ознакомятся с агрегатами мобильных ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», находящихся на вооружении дивизий ПГРК.

Для воспитанников военно-патриотических клубов, кадетских и суворовских учреждений, а также участников всероссийского движения ЮНАРМИЯ ракетчики проведут свыше 200 выставок техники и вооружения, военно-патриотических игр на базе полигонов, специализированных классов, тиров и лабораторий.