X5 Retail Group заинтересовалась доставкой покупок из интернет-магазинов

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», откроет пункты выдачи заказов из сторонних интернет-магазинов. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на конкурсную документацию. Представитель ритейла подтвердил информацию, добавив, что речь идет о непродовольственных товарах в российских и зарубежных магазинах.

В настоящее время ведутся переговоры с «Яндексом», пилотный проект может быть запущен в первой половине 2019 года.

Компания планирует создать сортировочные центры, попутную логистику и пункты выдачи заказов, которые сначала появятся в 500 магазинах. Позднее их количество может увеличиться до 19 тысяч. Партнерами по проекту X5 Retail Group будут до двадцати крупных сторонних ритейлеров. Через пять лет их количество может возрасти до двух тысяч.

Собеседник, близкий к ритейлеру, сообщил «Ведомостям», что контакты по поводу сотрудничества были с «Яндекс.Маркетом» и AliExpress. Китайская компания эти сведения не подтвердила.