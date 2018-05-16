Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену

В лагере «Штормовой» Всероссийского детского центра «Орлёнок» прошла торжественная линейка закрытия военно-спортивной смены «Юнармеец». Главным событием смены стала поэтапная тактическая игра «Победа». В ходе неё ребята изучили военно-прикладные дисциплины, основы альпийской подготовки, бальный этикет, а также приняли участие в спортивных состязаниях в индивидуальном и командном зачёте. После прохождения каждого этапа орлята получили индивидуальные баллы в зачётную книжку «Юнармейца».

В ходе проведения смены ребята научились основам строевой, огневой и инженерной подготовки, занимались поисково-исследовательской работой, посетили занятия по оказанию первой медицинской помощи. Юнармейская смена проводится в «Орлёнке» уже второй раз и зарекомендовала себя одной из самых востребованных и ярких.

По итогам смены все юнармейцы получили сертификаты, свидетельства об участии в программе, а победители соревнований — памятные призы и подарки.