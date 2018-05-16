Законы, вступающие в силу 16 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 551 «О порядке принятия, приостановления действия и отмены решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения»

Установлена процедура принятия, приостановления и отмены решения о нежелательности пребывания в России иностранца, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения. Полномочия по выносу таких решений возложены на Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство России.

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