Журова надеется, что Зеппельт приедет в Россию с охраной

Которая защитит его от желающих высказать другую точку зрения.

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Светлана Журова сомневается, что немецкий журналист, автор антидопинговых расследований, Хайо Зеппельт захочет с ней общаться.

«Мне кажется, что он ни с кем из нас не хотел бы разговаривать, - заметила парламентарий в разговоре с корресподентом ИА «Политика Сегодня» на полях ПМЮФ. - Я видела, как с ним пыталась поговорить Ольга Скобеева (журналист «Вестей» - прим. ред). Ему нужны только те, кто говорит о России плохие вещи».

Как полагает парламентарий, Зеппельт, который получил все-таки визу, в Россию едет, чтобы искать «негативные вещи».

«Найти всегда их можно, - заметила Журова. - Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хорошо. Мы будем отвечать. Он не верит всем русским спортсменам. Потому что его в этом убедили. Ему привели какие то данные. Они очень вписались в то восприятие нашей страны. По идее бы нужно провести расследование и в отношении других стран. Но другие страны не имеют резонанса. А журналисты очень часто считают: зачем освещать тему, которая не даёт славу, популярность, аплодисменты? А Россия сегодня в Европе эти аплодисменты дает. Поэтому он будет искать. Двойные туалеты, как было на Олимпиаде, или еще что. Ну и будут глумиться, смеяться. Главное, чтобы у него была хорошая охрана. Которая могла бы его защитить от желающих высказать ему другую точку зрения».

Поговорить с немецким журналистом, который собирается приехать на ЧМ-2018 намерены следователи. По делу. Уголовному. Которое ведется в отношении информатора WADA Григория Родченкова. Экс-главу ФГУП «Антидопинговый центр» в России подозревают в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.