41-летняя Диана Вишнева впервые стала мамой и показала фото ребенка

Диана Вишнева с сыном

Диана Вишнева подтвердила, что в ее жизни случилось радостное событие — прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета впервые стала мамой. Блогеры NEWSTES.RU еще вчера ночью обсудили эту новость (спасибо Rasteryannaya за публикацию), а вот теперь в сети появилось официальное подтверждение информации.

На своей странице в Instagram балерина поделилась первой фотографией новорожденного сына.

Так много света вошло в мою жизнь в этот День Матери, 13 мая 2018 года. Добро пожаловать в наш мир, сынок!— написала она.

Диана Вишнева с сыном

Поздравляем Диану и ее супруга Константина Селиневича с рождением первенца! Вишнева и Селиневич поженились в августе 2013 года, устроив свадебную церемонию на Гавайских островах.

Широкая общественность не знала о беременности звезды сцены: балерина не афишировала эту новость, а свой отказ от выступлений объяснила рекомендациями врачей.



Константин Селиневич и Диана Вишнева

Диана Вишнева