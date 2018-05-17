68 региональных депутатов оказались за чертой бедности

68 членов региональных заксобраний в 2017 году жили за чертой бедности, то есть их годовой доход был ниже годового прожиточного минимума по региону. В их числе 14 парламентариев, указавшие нулевые доходы за 2017 год, сообщает РБК по результатам анализа поданных деклараций.

Самый высокий средний доход в 2017 году зарегистрирован у депутатов заксобрания Камчатского края (121,3 млн рублей), Магаданской области (85,8 млн рублей), Челябинской области (76,5 млн рублей).

Самые низкие средние доходы — у депутатов заксобрания Ингушетии (1 млн рублей), Калмыкии (1,3 млн рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 млн рублей).

Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии (семь человек с доходом ниже прожиточного минимума) и Северной Осетии (пять человек). У некоторых из них при этом в собственности много недвижимости.