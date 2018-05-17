Андрей Денисов подумывает о том, чтобы взять двойную фамилию

Много сообщений поступают мне с вопросом: «Почему Штрих?». Все просто! В августе месяце 2017 года, когда я пришёл на телепроект «Дом 2», познакомился с Грицом, который пошутил, сказав о том, что я высокий и худой, как «ШТРИХ»! И по итогам недели на голосовании, когда решалось останусь ли я на проекте, многие ребята поддержали меня и отдали свой голос за «ШТРИХА»! И с того момента, ко мне и привязалось прозвище «ШТРИХ»! Поэтому ребята, чтобы Вы знали! Моя фамилия «Денисов» и по паспорту я, Андрей Денисов! Может взять двойную фамилию «Андрей Штрих-Денисов»?!