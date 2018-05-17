Астрологи назвали 10 слов, исключив которые придут богатство и счастье

Мысли материальны, а слова притягивают в нашу жизнь определённые события — с этим согласны и учёные и экстрасенсы. Астрологи пошли дальше и рассказали, какие слова следует забыть, чтобы притянуть в свою жизнь счастье и богатство.

Плохой

Это слово рекомендуют забыть, особенно при общении с детьми. По словам астрологов, слово «плохой» обладает сильной энергетикой и лишает защиты и того, кто его произнёс и того, кому оно было адресовано.

Не могу

Это выражение лишает человека сил двигаться дальше. Употребляя его слишком часто, человек теряет возможность достигать поставленных целей.

Устал

Частое употребление этого слова может привести даже к бессоннице, кроме этого, человек может испытывать неожиданный прилив энергии, однако расходовать её по назначению не получится, что станет причиной истерик и озлобленности.

Черт

Даже неосознанное произнесение слова «черт» приводит к непоправимым последствиям, считают звёздные эксперты.

Никогда

Астрологи предупреждают, русская поговорка придумана неслучайно, и Вселенная тут же наградит человека тем, от чего он пытался отказаться.

Дополнили список слова: дурак, невезение, тоска, проклятие и безнадёжно.

Астрологи уверены, как только человек начнёт следить за тем, что говорит, перестав вкладывать в свою речь негатив, его жизнь изменится в лучшую сторону.