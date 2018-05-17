Астрономы нашли новые следы гейзеров на спутнике Юпитера

Ученые во главе с астрономом Сианьже Цзя утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на одном из четырех крупнейших спутников Юпитера — Европе. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.Группа ученых проанализировала данные, собранные магнитометром и инструментом PWS (Plasma Wave Spectrometer) на аппарате Галилео во время полетов над Европой в 1997 и 2000 годах. Исследователи обнаружили, что во время пролета в 1997 году магнитометр зарегистрировал недолгое колебание магнитного поля Европы, а спектрометр обнаружил небольшие изменения плотности плазмы.Исследователи создали трехмерную магнитогидродинамическую модель этого события и на ее основе сделали вывод, что, пролетая достаточно близко к поверхности Европы, Галилео мог случайно оказаться над одним из ее мощных гейзеров.Иными словами, необычные показатели состояния плазмы были зафиксированы из-за того, что Галилео в тот момент пролетел через облако пара, которое возникло на Европе после выброса воды из гейзеров.Интересно, что Маргарет Кивельсон, главный исследователь результатов магнитометра Галилео еще в конце 1990-х годов предположила, что под ледяной поверхностью Европы существует океан жидкой воды, однако ее расчеты тогда не были приняты во внимание.