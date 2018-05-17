Авторы школьных учебников пожаловались Путину на Минобрнауки

Авторы школьных учебников написали президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, попросив его проверить процедуру и итоги проведенной Минобрнауки дополнительной экспертизы учебной литературы.

В письме, которое цитируют «Ведомости», говорится о том, что федеральный перечень учебников (ФПУ) для их закупки школами не обновлялся свыше четырех лет, а сами учебники — с 2012 года (за исключением учебника по истории России).

«В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России издательства уже дважды, в 2016 и 2017 гг., подавали новые и обновленные учебники с комплектами необходимых экспертных заключений для включения их в ФПУ, но результата никакого нет», – жалуются президенту авторы письма.

Особое внимание они уделили дополнительной экспертизе школьных учебников, которую Минобрнауки с 2018 года поручило Российской академии образования (РАО). Предполагается, что эта проверка проводится «при возникновении вопросов относительно выводов и (или) обоснования выводов экспертной организации».

Однако, указывают авторы учебников, «сам факт назначения дополнительной экспертизы, выбор экспертной организации, порядок и цели ее проведения вызывают массу вопросов» — как и результаты проверок.

В письме приводятся примеры ошибок в заключениях экспертов РАО: скажем, в учебнике по русскому языку для 5-9 класса им не понравился «явный перевес упражнений и заданий» в части «Русская речь» — хотя в пособии такого раздела нет вообще.