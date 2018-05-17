Биологи научились пересаживать память

Биологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли осуществить пересадку памяти от одного морской улитки другой, используя инъекцию РНК.Учёные выяснили, что за выработку рефлекса отвечают определённые нейроны, которые возбуждаются в присутствии определенной РНК. Это, к слову, ставит крест на старой теории, что воспоминания хранятся в синапсах. Судя по опытам американцев, память имеет биохимическую основу, а воспоминания находятся в ядрах нейронов, где синтезируются соответствующие РНК.В будущем такой метод, возможно, поможет лечить болезнь Альцгеймера или посттравматический синдром. Кроме этого, подобная методика, возможно, позволит в будущем буквально делиться своими знаниями и памятью с другими. К примеру, учить язык за сутки или высшую математику за неделю.