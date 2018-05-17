Боевики нанесли серьезный урон ВСУ: карта ООС

За прошедшие сутки боевики 66 раз обстреляли оборонительные позиции подразделений Объединенных сил. Во время боевых действий погибли двое наших военнослужащих 1977 и 1998 года рождения и получили ранения четверо бойцов.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 25 прицельных вражеских обстрелов.

Вчера, с 05:00 утра, и ночью, после 23:00 боевики оккупационных администраций РФ трижды открывали огонь по нашим позициям в районе Станицы Луганской. С оккупированной горы Князя Игоря враг вел провокационный обстрел по украинским военным из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С около 19:00 до полуночи оккупанты вели длительный прицельный огонь по защитникам Луганского. Противник совершил 13 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустил около 90 мин из минометов калибра 82 мм, применял вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Вражеские обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм по оборонительным позициям украинских защитников также зафиксированы в районе н.п. Светлодарск, Новолуганское, Майорск, Троицкое, Железное, и 7 раз вблизи Луганского.

Провокации из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов наблюдались в районе н.п. Зайцево, Новолуганское, Новотошковское и 4 раза вблизи Новозвановки. Вооружение БМП противник применял по защитникам Крымского, Новолуганского и Луганского.

Вечером по защитникам Новозвановки и ночью вблизи Новгородского вели огонь вражеские снайперы.

На Донецком направлении за прошедшие сутки зафиксирован 41 вражеский прицельный обстрел. Вечером, со стороны оккупированного села Яковлевка, Ясиноватского района, противник вел обстрел защитников Авдеевки. Здесь противник выпустил 10 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град», и выпустил более 10 мин из миномета калибра 120 мм, вел огонь из стрелкового оружия.

Последний раз боевики оккупационных администраций РФ применяли по нашим оборонительным позициям РСЗО БМ-21 «Град» 20 апреля с.г. вблизи н.п. Лебединское. Тогда российские оккупанты выпустили по Украинским защитникам 40 реактивных снарядов.

Кроме того, за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано использование артиллерии калибра 122 мм. Противник предпринял по нескольку артиллерийских выстрелов по нашим защитникам н.п. Водяное, Николаевка и Богдановка.

Также, из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также минометов 82-го калибра боевики российско-оккупационных войск неоднократно вели обстрелы наших оборонительных позиций в районе Опытного, Водяного, Лебединского, Авдеевки.

По защитникам Опытного и Авдеевки зафиксировано ведение провокационных вражеских обстрелов из зенитной установки ЗУ-23–2.

Неоднократно огневые провокации в сторону наших защитников враг вел из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под вражескими обстрелами оказались наши защитники н.п. Опытное, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Авдеевка, Лебединское, Невельское, Марьинка, Николаевка, Павлополь, Пески, Верхнеторецкое, Пищевик, Красногоровка и Каменка.

Фото: