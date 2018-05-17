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Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками


Добавлено: 17 май 2018 в 11:55, Категория: Политика
Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками

Через свои международные корпорации британская корона контролирует не только ключевые стратегические отрасли экономики в США и во всем мире, но и большинство социальных, общественных и гуманитарных проектов.

Корпорация URENCO осуществляет контроль над мировым и американским рынком урана. Группа принадлежит Великобритании, Голландии и Германии, владеет и управляет крупнейшим урановым заводом в Америке. URENCO является компанией, занимающейся ядерным топливом, работающей на нескольких заводах по обогащению урана в Германии, Нидерландах, США и Великобритании. Она поставила атомные электростанции примерно в 15 стран, и в 2011 году имела 29% долю на мировом рынке услуг по обогащению. URENCO использует технологию обогащения в центрифугах в Нью-Мексико, которая субсидируется налогоплательщиками США.

URENCO смеет штаб-квартиру в Сток-Поге, Бакингемшире, зарегистрирована в Великобритании, на треть принадлежит правительству Великобритании, на треть - правительству Нидерландов, на треть - двум крупными немецкими коммунальными предприятиями E.ON и RWE.

URENCO также владеет 50% акций компании Enrichment Technology Company (ETC), а через нее владеет Areva. ETC предоставляет услуги по проектированию обогатительных фабрик и технологии газоцентрифуг для обогатительных фабрик через свои дочерние компании в Великобритании (Капенхерст), Германии (Гронау и Юлих), Нидерландах (Алмело), Франции (Трикастин) и США (Юнис, Нью-Мексико ).

Предлагаю на примере URENCO показать, как британская корона маскирует свое владение стратегическими корпорациями, выдавая их за национальные. URENCO использует Национальный обогатительный фонд США (NEF) в качестве своего завода по обогащению урана в Юнис, штат Нью-Мексико. NEF же управляется Louisiana Energy Services (LES), которая, в свою очередь, также принадлежит группе URENCO.

В своей статье «Ядерное оружие КНДР: Сделано в США» я писал о том, что технологический гигант АВВ, находящийся под контролем британской короны, при активном участии бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда провел сделку по поставке в КНДР двух атомных электростанций в Кумхо на сумму $200млн., которые можно использовать для наработки плутония. Передача современных ядерных технологий происходила через агента ЦРУ доктора Абдул Кадир Хана, международного контрабандиста и «отца пакистанской атомной бомбы», через всемирную контрабандную сеть, которая включала в себя объекты в Малайзии, где изготавливались ключевые части и механизмы для центрифуг. Сотрудник Хана B.S.A. Тахир возглавлял компанию из Дубаи, которая отправила компоненты центрифуг в Северную Корею. В 1970-х годах д-р Абдул Кадир Хан, который работал на субподрядчика URENCO в Альмело, продал «украденные» у URENCO чертежи центрифуг в Пакистан. В начале 1974 года д-р Хан помог создать программу обогащения урана URENCO и за короткий промежуток времени создал высокопродуктивную установку по обогащению урана вблизи Исламабада.

По данным Гринпис, URENCO имела постоянный контракт с Россией на утилизацию радиоактивных отходов. В действительности эти контракты относятся не к утилизации отходов, а к продаже истощенных урановых стержней, которые повторно обогащаются природным урановым эквивалентом. Как обогатитель, Россия являлась владельцем любых радиоактивных отходов, которые являются результатом этого процесса.

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Контроль над нефтяной промышленностью США британская корона осуществляет через компании British Petroleum и Shell Oil Company. ВР имеет сеть торговых станций, которые предоставляют американцам топливо, смазочные материалы и другие продукты, необходимые для современной транспортировки. Общенациональное розничное присутствие компании включает в себя более 7100 BP и автозаправочных станций ARCO, а также около 1000 магазинов.

В 2016 году BP поставила своим потребителям США 7,3 миллиарда галлонов бензина с маркировкой BP. Производственный сегмент компании BP включает производство из района Прудхо Бэй на Аляске и четыре производственные платформы в глубоководном Мексиканском заливе, где BP является ведущим арендатором. В 2016 году ВР производила 676 000 баррелей нефти в день. Компания имеет сеть торговых станций, которые продают топливо, смазочные материалы и другие продукты. Общенациональное розничное присутствие компании включает в себя более 7100 BP и автозаправочных станций под брендом ARCO, а также около 1000 магазинов.

Shell Oil Company - это дочерняя компания Royal Dutch Shell, которая является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Это многонациональная нефтяная компания англо-голландского происхождения. Shell Oil полностью принадлежит британской короне. Компания, включая ее консолидированные компании и доли в акционерных компаниях, является одним из крупнейших производителей нефти и природного газа и нефтепродуктов в Америке и владеет 25 000 заправочных станций марки «Shell» в США. Shell Oil Company является партнером (50 на 50) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Motiva Enterprises, совместном предприятии по переработке и маркетингу, и владеет и управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива в США.

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Британская корона долгое время контролировала и мировой табачный рынок. British American Tobacco plc (BAT) - британская многонациональная табачная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Это крупнейшая публичная табачная компания в мире. BAT имеет основной листинг на Лондонской фондовой бирже. BAT занимает лидирующие позиции на рынке в более чем 50 странах и работает в 180 странах. Его четырьмя самыми продаваемыми брендами являются его собственный бренд Dunhill и американские бренды Lucky Strike, Kent и Pall Mall, другие компании включают Benson & Hedges и Rothmans.

В июле 2004 года бизнес США British American Tobacco (Brown & Williamson) был объединен с бизнесом R. J. Reynolds Tobacco Company (R.J. Reynolds). Р. Дж. Рейнольдс и Браун и Уильямсон были вторыми и третьими американскими табачными компаниями перед слиянием. Когда они объединились, Р. Дж. Рейнольдс стал дочерней компанией Reynolds American, а BAT получил 42% долю.

В 2017 году BAT купила оставшиеся 57,8 % американского производителя сигарет Reynolds American за 49,4 млрд долларов и стала самой крупной в мире табачной компанией с брендами, включая Newport, Lucky Strike и Pall Mall.

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Всю международную торговлю британская корона контролирует через крупнейшего в мире брокера и интердилера – компанию ICAP. Компания является крупнейшим в мире брокером и интердилером для внебиржевой торговли (OTC). В 2016 году ICAP продала свой глобальный брокерский бизнес британской брокерской фирме Tullett Prebon, которая сохранила бренд «ICAP», а оставшуюся, не брокерскую часть бизнеса, как NEX Group.

Ежедневный объем транзакций ICAP составляет более $2,3 триллиона на 50 площадках в 32 странах. ICAP предоставляет оптовые брокерские услуги по ряду процентных ставок, кредитным деривативам, товарам, иностранной валюте, развивающимся рынкам, акциям и деривативам. Более 40 процентов его торговых операций осуществляются на двух электронных торговых платформах - BrokerTec и EBS, которые слились в EBS BrokerTec. ICAP также предлагает ряд внебиржевых финансовых продуктов и услуг в области энергетики, иностранной валюты, процентных ставок, рынков кредитов и акций и индексов. Согласно своему годовому отчету за 2013 год, объем электронного брокера за 2013 год составил $ 728,3 млрд.

В 2015 году произошло слияние ICAP с TP ICAP plc. ТР являлась глобальной фирмой профессиональных посредников, которая работала на мировых финансовых, энергетических и сырьевых рынках. Она котируется на Лондонской фондовой бирже и является составной частью индекса FTSE 250. В 2015 года компания согласилась с условиями ICAP (в настоящее время известной, как NEX Group). Используя название приобретенной компании, компания изменила свое название с Tullett Prebon plc на TP ICAP plc .

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Британская корона получает громадные инвестиции и с Силиконовой Долины США. Британские технологические компании получают больше венчурного капитала из Bay area VC, чем любая другая европейская страна. Согласно инвестиционным данным, опубликованным London & Partners, за последние пять лет британские технологические компании получили больше венчурных инвестиций от инвесторов из Западного побережья, чем Франция, Германия и Ирландия.

Даже не смотря на Brexit, инвесторы из Силиконовой долины продолжают перекачивать крупные суммы денег в британские технические компании, что больше похоже на ежегодную дань. Процветающий рынок венчурного капитала VC в Лондоне представлен компаниями Unicorn. Согласно исследованиям инвестиционной фирмы GP Bullhound, Лондон является домом для большего количества Unicorn, чем любой другой европейский город. Отчет Titans of Tech за 2017 год показал, что на Лондон приходится почти треть всех Unicorn в Европе - 17 из 53.

Энергетический рынок Корона контролирует через энергетический гигант Rio Tinto. Компании принадлежат шахты по добыче угля, бора, меди и других полезных ископаемых. Мировой рынок консалтинговых услуг тоже принадлежит Великобритании. К примеру, крупнейшим консультантом в США и Канаде является канадская фирма CGI. Кстати, именно CGI являлась консультантом и главным разработчиком сайта знаменитой американской медицинской программы ObamaCare. CGI Group Inc. (Консультанты для правительства и промышленности) является глобальным лидером в консалтинге и в области информационных технологий, системной интеграции, аутсорсинга и решений. CGI является пятым по величине независимым бизнес-процессором и поставщиком IT-услуг в мире и крупнейшей технической компанией в Канаде. В 2016 году CGI занял 995 место в рейтинге Forbes Global 2000. По состоянию на 2017 год CGI базируется в сорока странах с примерно 400 офисами и насчитывает около 70 000 человек.

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Королева Елизавета II владеет и контролирует управление всеми данными США, корпоративными банками, ресурсами газа, урана, золота и многих других стратегических ресурсов и систем в США. Эта система управления называется SERCO, и она, по сути, является агентом короны. SERCO управляет всеми патентами для Управления по патентам и товарным знакам США. У Британии, таким образом, есть приоритет на пользование всеми американскими правами на интеллектуальную собственность.

SERCO контролирует наиболее чувствительные системы управления данными во всех отраслях военного ведомства, федерального правительства, штатов и местных муниципалитетов.

SERCO также контролирует управление воздушным движением, безопасностью авиакомпаний, управление аэропортами, оформление билетов, управление визовыми данными и управление расписанием. Эту компанию называют «самой большой компанией, о которой никто никогда не слышал». При этом рейтинг эффективности SERCO в Англии, Канаде и Австралии ниже 65%, и против нее были поданы многочисленные судебные иски за вопиющее мошенничество и бесхозяйственность.

SERCO получило контракт $1,2 млрд. за управление данными Obamacare.

В США корпорация Serco Inc. является дочерней компанией Serco Group plc, стоимостью в 7 миллиардов долларов США, которая работает с правительственными и общественными службами по всему миру. Многие исследователи говорят, что SERCO управляет Великобританией, США, Канадой и Австралией. В штате компании более 60 000 человек в 35 странах мира. SERCO является ведущим поставщиком общественных услуг всех типов. Она работает на международном уровне в пяти секторах и четырех географических регионах: обороне, правосудии, иммиграции, транспорте, здравоохранении и услугах населению, в Великобритании, Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В Северной Америке Serco Inc. обслуживает федеральные, государственные и местные органы власти наряду с канадским правительством и коммерческими клиентами. Количество клиентов – более 14 000.

При всех этих масштабах, SERCO является одной из самых малоэффективных и коррумпированных структур в мире.

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Таким образом, через тотальный контроль над мировой экономикой, финансами, политическими системами, государственным управлением, эмиссией денег, базами данных, интеллектуальной собственностью и другими базовыми отраслями британская корона планирует в XXI веке превратить всю Землю в одну глобальную корпорацию с полностью управляемым и подконтрольным населением. Создать этакий современный рабовладельческий строй под красивыми лозунгами свободы, равенства, братства, толерантности и демократии. Население планеты должно прийти к единому стандарту пола, расы, цвета кожи, вероисповедания. Популяция населения также должна быть под тотальным контролем и регулироваться в соответствии с перспективными планами и бизнес-проектами. А менеджеры среднего звена, типа президента Трампа, премьера Мэй и других глав государств являются лишь проводниками воли британской короны, политика которых сводится к максимальному приближению стоящих за ними элит к подножию трона их Хозяйки и праву верноподданически лобызать туфельку королевы Елизаветы II.

Александр Никишин

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Добавлено: 17 май 2018 в 11:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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