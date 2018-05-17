Бывшего замглавы Минкультуры Пирумова задержали по делу о хищении

Бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова подозревают в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство корпусов Эрмитажа. Как сообщает «Интерфакс», по этому делу его вместе с руководителем группы компаний «Роспан» Никитой Колесниковым задержали следователи СК совместно с ФСБ России.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, в числе подозреваемых и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо. По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации, заявила Петренко.

16-17 мая по делу провели обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых. В их отношении Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В июле 2017 года эти же лица были осуждены по делу о хищении 160 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия.