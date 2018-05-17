Casio G-Shock выпустили часы, вдохновленные китайской культурой

Casio G-Shock выпустили лимитированную серию Celestial Guardian в сотрудничестве с известным сингапурским художником и графическим дизайнером Джейханом Ло, вдохновленную китайской мифологией. Для фанатов часов — это настоящая находка. Плюс одна классная модель в вашу коллекцию.

С помощью Джейхана Ло японский часовой бренд переосмыслил облики небесных существ и перенес их на ремешок новинок. Также, чтобы модернизировать традиционные мотивы и тонко подчеркнуть их значимость, художник покрыл всю поверхность моделей облаками, напоминающими камуфляжный узор и скрывающими силуэты дракона, птицы, тигра и черепахи. Кроме того их очертания выгравированы на задней крышке часов.

Линейка представлена четырьмя моделями, выполненными в синем, сером, красном и черном цветах. В России доступны часы только в синей и серой расцветке.

Casio







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