Цена нефти Brent поднялась на уровень ноября-2014

Нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года стала стоить дороже 80 долларов за баррель, судя по данным торгов Межконтинентальной биржи ICE, которые приводит RNS.

Параллельно растет в цене нефть марки WTI: сейчас июньские фьючерсы на нее стоят 72,24 доллара за баррель.

Напомним, 14 мая Brent превысила 78-долларовую ценовую отметку — но ненадолго.

Bank of America заявил 11 мая, что допускает рост цен на нефть до 100 долларов за баррель на фоне «изменения баланса спроса и предложения». Выход США из «ядерной сделки» с Ираном и восстановление санкций против этой страны, по оценке аналитиков, приведет к сокращению поставок нефти на мировой рынок (а Иран обеспечивал их в объеме 2 млн баррелей).