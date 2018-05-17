ЦРУ задержало сообщавшего Wikileaks о кибероружии информатора

Американские власти задержали мужчину, который мог передавать Wikileaks информацию о кибершпионаже со стороны ЦРУ. Как пишет The Washington Post, Джошуа Шульте разрабатывал для спецслужбы программы, позволявшие США заниматься слежкой в киберпространстве.

Издание сообщает, что Шульте был задержан в конце прошлого года и содержится в секретной камере на Манхэттене. Поводом для задержания стало подозрение в распространении детской порнографии. Обвинение по шпионажу ему не предъявлено, так как следователи не смогли найти достаточно доказательств.

Экс-сотрудник прокуратуры сообщил гезете, что ситуация сама по себе довольно странная — подозреваемого несколько месяцев удерживают в камере по совершенно другому обвинению. Тем более, что сервером, на котором хранилась порнография, по словам Шульте, пользовались от 50 до 100 человек.

Источники издания оценили опасность переданной Шульте информации как гораздо большую, чем разоблачения Эдварда Сноудена. Если тот всего лишь сообщил о слежке спецслужб, то Шульте рассказал, как это делается при помощи компьютерных программ и телефонов.

Джошуа Шульте проработал в ЦРУ пять лет. Он уволился в 2016 году из-за «бюрократии и некомпетентности руководства», после чего стал работать на частную компанию. Как сообщили адвокаты программиста, этот факт сделал его одним из первых подозреваемых.