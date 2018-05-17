День 17 мая в истории

Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, Интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов Интернет-изданий, а также всех тех, кто работает в сфере информационных технологий.

Начиная с 1969 года, 17 мая отмечался как Всемирный день электросвязи в честь основания в этот день в 1865 году Международного союза электросвязи (МСЭ) и подписания первой Международной телеграфной конвенции.

В марте 2006 года генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, которой провозгласила 17 мая Всемирным днём информационного общества. В ноябре того же года на Полномочной конференции МСЭ в Турции было принято решение объединить оба праздника и отмечать 17 мая как Всемирный день электросвязи и информационного общества.

28 лет назад (1990) был образован Валдайский национальный парк.

Он находится в Новгородской области, на территории Окуловского, Валдайского и Демянского районов.

Парк занимает площадь более 150 тысяч гектар. На его территории насчитывают более 700 видов растений, 14 из которых занесены в Красную книгу, а 32 считаются редкими.

В октябре 2004 года Валдайский национальный парк включили во Всемирную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО.

30 лет назад (1988) был обнаружен «Большой Кремлевский клад»

Находка была сделана во время земляных работ на территории Московского Кремля, недалеко от Спасских ворот. Клад состоял из более чем 300 предметов: серебряных украшений и гривен-слитков киевского, новгородского и черниговского типов.

Он вошел в десятку самых крупных и ценных находок в древнерусских городах.

106 лет назад (1912) был утверждён устав Российского олимпийского комитета.

С момента создания в 1894 году Международного олимпийского комитета и возрождения Олимпийских игр попытки создать Российский олимпийский комитет предпринимались несколько раз, но все они заканчивались неудачей. Лишь в 1911 году в Петербурге представители 31 русского спортивного общества создали проект устава национального олимпийского комитета, а позднее он был представлен на утверждение правительству. Но в силу бюрократических препон и спорной принадлежности финских спортсменов утверждение устава затянулось более чем на год.

217 лет назад (1801) в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу А.В. Суворову.

Он был возведён по указу императора Павла I. Автором монумента стал Михаил Козловский. Скульптор представил генералиссимуса в образе древнеримского Бога войны Марса. Ведь Александра Суворова, признанного гения боевых действий, нередко называли «богом войны».

Памятник Суворову стал первым в России монументом некоронованной особе.

239 лет назад (1779) в России была открыта первая психиатрическая больница.

Лечебница была создана при Обуховской больнице. Немецкий ученый Иоганн-Готлиб Георги так писал об этом заведении: «Лишенные действия рассудка своего больные привязаны к кроватям кожаными ремнями, которые они охотнее оков носят… Со всеми же ими обходятся кротким и приязненным образом, через что… многие вылечены бывают».

291 год назад (1727) на престол вступил Пётр II Алексеевич.

Согласно завещанию императрицы Екатерины I, российский престол наследовал внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской — Пётр Алексеевич. Он вступил на престол в 11 лет, а через три года умер от оспы.

Во время правления Петра II власть в государстве фактически находилась в руках Верховного тайного совета, а в особенности у фаворитов юного царя Александра Меншикова, а позднее у князей Долгоруких.

Со смертью Петра II род Романовых по мужской линии прервался.

412 лет назад (1606) в Москве началось восстание против польских интервентов.

В 1605 году скоропостижно скончался Борис Годунов, а его сын Фёдор был убит. Русский престол занял Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев), выдававший себя за спасшегося сына царя Ивана IV.

Крепостнический характер внутренней политики и антинациональная внешняя политика Лжедмитрия I, а также произвол прибывших вместе с ним польских авантюристов, вызвали недовольство среди широких слоев населения.

17 мая 1606 года во время празднеств по случаю брака Лжедмитрия I с Мариной Мнишек в Москве вспыхнуло народное восстание. Самозванец был убит. Его тело было выставлено на Красной площади, а затем сожжено. Пеплом зарядили Царь-пушку и выстрелили в сторону польской границы. Этот выстрел стал единственным в истории выстрелом из этого орудия.

Новым русским царём провозглашён Василий Шуйский.

90 лет назад (1928) открылись IX летние Олимпийские игры.

Они проходили в Амстердаме (Нидерланды) с 17 мая по 12 августа. В Олимпиаде приняли участие 2883 спортсмена из 46 стран мира.

На этих Олимпийских играх была возрождена традиция зажжения Олимпийского огня.

В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная США, завоевав 56 медалей, второе место — команда Германии (31 медаль), третье — Финляндии (25 медалей).

226 лет назад (1792) в США было подписано «Соглашение под платаном».

Дата его подписания считается днём основания Нью-Йоркской фондовой биржи.

24 нью-йоркских брокера, торговавшие ценными бумагами на Уолл-стрит, заключили под платановыми деревьями соглашение о фиксированном уровне комиссионных и предоставлении друг другу взаимовыгодных льгот.

Первоначально основными объектами торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже были государственные долговые обязательства, а после окончания Гражданской войны главенствующее место заняла торговля акциями.

Сейчас Нью-Йоркская фондовая биржа — это крупнейший в мире центр торговли ценными бумагами.

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