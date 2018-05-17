День 17 мая в истории

Показать меню
Актуально
Турция экстренно отозвала своих послов из США и Израиля - 02:49 Турция экстренно отозвала своих послов из США и Израиля Александр Бородай впервые спустя 3,5 года посетил Донбасс (ФОТО, ВИДЕО) - 02:56 Александр Бородай впервые спустя 3,5 года посетил Донбасс (ФОТО, ВИДЕО) Лидеры Палестины и Турции осудили перенос посольства США в Иерусалим - 03:12 Лидеры Палестины и Турции осудили перенос посольства США в Иерусалим Британец утверждает, что знает точную дату вторжения инопланетного разума на - 04:34 Британец утверждает, что знает точную дату вторжения инопланетного разума на Землю В Республике Молдова началась евразийская революция - 04:54 В Республике Молдова началась евразийская революция Трамп пообещал найти авторов утечек о Маккейне в Белом доме - 04:56 Трамп пообещал найти авторов утечек о Маккейне в Белом доме К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад - 05:14 К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад Ноев ковчег нашли в Чечне: загадочные окаменелости могут раскрыть тайну - 05:35 Ноев ковчег нашли в Чечне: загадочные окаменелости могут раскрыть тайну библейской легенды Украина как полигон для новых старых ультраправых идей (ВИДЕО) - 06:12 Украина как полигон для новых старых ультраправых идей (ВИДЕО) Решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу - 06:28 Решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу Роман Капаклы безумно любит детей - 06:42 Роман Капаклы безумно любит детей Кот Мостик одобрил открытие Крымского моста (ФОТО) - 07:02 Кот Мостик одобрил открытие Крымского моста (ФОТО) В московском баре произошла кровавая перестрелка - 07:05 В московском баре произошла кровавая перестрелка Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками - 07:20 Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе - 07:40 Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе Кудрин перечислил принципы своей работы в Счетной палате - 08:06 Кудрин перечислил принципы своей работы в Счетной палате Мемория. Михаил Булгаков - 08:07 Мемория. Михаил Булгаков
» » День 17 мая в истории

День 17 мая в истории


Добавлено: 17 май 2018 в 01:34,
День 17 мая в истории

Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, Интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов Интернет-изданий, а также всех тех, кто работает в сфере информационных технологий.

Начиная с 1969 года, 17 мая отмечался как Всемирный день электросвязи в честь основания в этот день в 1865 году Международного союза электросвязи (МСЭ) и подписания первой Международной телеграфной конвенции.

В марте 2006 года генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, которой провозгласила 17 мая Всемирным днём информационного общества. В ноябре того же года на Полномочной конференции МСЭ в Турции было принято решение объединить оба праздника и отмечать 17 мая как Всемирный день электросвязи и информационного общества.

28 лет назад (1990) был образован Валдайский национальный парк.

Он находится в Новгородской области, на территории Окуловского, Валдайского и Демянского районов.

Парк занимает площадь более 150 тысяч гектар. На его территории насчитывают более 700 видов растений, 14 из которых занесены в Красную книгу, а 32 считаются редкими.

В октябре 2004 года Валдайский национальный парк включили во Всемирную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО.

30 лет назад (1988) был обнаружен «Большой Кремлевский клад»

Находка была сделана во время земляных работ на территории Московского Кремля, недалеко от Спасских ворот. Клад состоял из более чем 300 предметов: серебряных украшений и гривен-слитков киевского, новгородского и черниговского типов.

Он вошел в десятку самых крупных и ценных находок в древнерусских городах.

106 лет назад (1912) был утверждён устав Российского олимпийского комитета.

С момента создания в 1894 году Международного олимпийского комитета и возрождения Олимпийских игр попытки создать Российский олимпийский комитет предпринимались несколько раз, но все они заканчивались неудачей. Лишь в 1911 году в Петербурге представители 31 русского спортивного общества создали проект устава национального олимпийского комитета, а позднее он был представлен на утверждение правительству. Но в силу бюрократических препон и спорной принадлежности финских спортсменов утверждение устава затянулось более чем на год.

217 лет назад (1801) в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу А.В. Суворову.

Он был возведён по указу императора Павла I. Автором монумента стал Михаил Козловский. Скульптор представил генералиссимуса в образе древнеримского Бога войны Марса. Ведь Александра Суворова, признанного гения боевых действий, нередко называли «богом войны».

Памятник Суворову стал первым в России монументом некоронованной особе.

239 лет назад (1779) в России была открыта первая психиатрическая больница.

Лечебница была создана при Обуховской больнице. Немецкий ученый Иоганн-Готлиб Георги так писал об этом заведении: «Лишенные действия рассудка своего больные привязаны к кроватям кожаными ремнями, которые они охотнее оков носят… Со всеми же ими обходятся кротким и приязненным образом, через что… многие вылечены бывают».

291 год назад (1727) на престол вступил Пётр II Алексеевич.

Согласно завещанию императрицы Екатерины I, российский престол наследовал внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской — Пётр Алексеевич. Он вступил на престол в 11 лет, а через три года умер от оспы.

Во время правления Петра II власть в государстве фактически находилась в руках Верховного тайного совета, а в особенности у фаворитов юного царя Александра Меншикова, а позднее у князей Долгоруких.

Со смертью Петра II род Романовых по мужской линии прервался.

412 лет назад (1606) в Москве началось восстание против польских интервентов.

В 1605 году скоропостижно скончался Борис Годунов, а его сын Фёдор был убит. Русский престол занял Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев), выдававший себя за спасшегося сына царя Ивана IV.

Крепостнический характер внутренней политики и антинациональная внешняя политика Лжедмитрия I, а также произвол прибывших вместе с ним польских авантюристов, вызвали недовольство среди широких слоев населения.

17 мая 1606 года во время празднеств по случаю брака Лжедмитрия I с Мариной Мнишек в Москве вспыхнуло народное восстание. Самозванец был убит. Его тело было выставлено на Красной площади, а затем сожжено. Пеплом зарядили Царь-пушку и выстрелили в сторону польской границы. Этот выстрел стал единственным в истории выстрелом из этого орудия.

Новым русским царём провозглашён Василий Шуйский.

90 лет назад (1928) открылись IX летние Олимпийские игры.

Они проходили в Амстердаме (Нидерланды) с 17 мая по 12 августа. В Олимпиаде приняли участие 2883 спортсмена из 46 стран мира.

На этих Олимпийских играх была возрождена традиция зажжения Олимпийского огня.

В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная США, завоевав 56 медалей, второе место — команда Германии (31 медаль), третье — Финляндии (25 медалей).

226 лет назад (1792) в США было подписано «Соглашение под платаном».

Дата его подписания считается днём основания Нью-Йоркской фондовой биржи.

24 нью-йоркских брокера, торговавшие ценными бумагами на Уолл-стрит, заключили под платановыми деревьями соглашение о фиксированном уровне комиссионных и предоставлении друг другу взаимовыгодных льгот.

Первоначально основными объектами торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже были государственные долговые обязательства, а после окончания Гражданской войны главенствующее место заняла торговля акциями.

Сейчас Нью-Йоркская фондовая биржа — это крупнейший в мире центр торговли ценными бумагами.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Представители всех думских фракций призвали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам


Сроки вступления в наследство сократятся


День 16 мая в истории


Материалы по теме:

День 9 октября в истории
День в истории 2 октября
Сегодня отмечается Всемирный день туризма
На Земле 3 млрд человек пользователей Интернета
Добавлено: 17 май 2018 в 01:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Крымский мост стал для Путина символом победы, — Daily Telegraph

Крымский мост стал для Путина символом победы, — Daily Telegraph

На Украине этапируют главу РИА «Новости Украина» Вышинского

На Украине этапируют главу РИА «Новости Украина» Вышинского

На Украине рассказали о варианте борьбы с Крымским мостом

На Украине рассказали о варианте борьбы с Крымским мостом

Вашингтон отреагировал на угрозу КНДР отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон отреагировал на угрозу КНДР отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына

Новости России
еще новости
Журова надеется, что Зеппельт приедет в Россию с охраной

Журова надеется, что Зеппельт приедет в Россию с охраной

Бесплатный Wi-Fi появился в 400 петербургских автобусах

Бесплатный Wi-Fi появился в 400 петербургских автобусах

Статус Росмолодежи повысился после того, как агентство было подчинено напрямую Кабмину

Статус Росмолодежи повысился после того, как агентство было подчинено напрямую Кабмину

Матвиенко: Законопроект о контрсанкциях нуждается в доработке

Матвиенко: Законопроект о контрсанкциях нуждается в доработке

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Свадебное платье Меган Маркл

Свадебное платье Меган Маркл

Официально объявлены обязанности принца Джорджа и принцессы Шарлотты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Официально объявлены обязанности принца Джорджа и принцессы Шарлотты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Личный опыт: как я наблюдала за подготовкой британцев к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Личный опыт: как я наблюдала за подготовкой британцев к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Катя Родина намерена изменить тактику по завоеванию Романа Гриценко

Катя Родина намерена изменить тактику по завоеванию Романа Гриценко

Новости политики
еще новости
Украине не хватает военной пропаганды в СМИ, - боец 24 ОМБр

Украине не хватает военной пропаганды в СМИ, - боец 24 ОМБр

«У нас нет шансов»: подлодки России произвели сокрушительный эффект на адмирала Франции

«У нас нет шансов»: подлодки России произвели сокрушительный эффект на адмирала Франции

В РФ очень не хватает свободы,- российский режиссер

В РФ очень не хватает свободы,- российский режиссер

Прогресса в освобождении политзаключенных и заложников на Донбассе нет, – Геращенко

Прогресса в освобождении политзаключенных и заложников на Донбассе нет, – Геращенко

Новости экономики
еще новости
Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Новости общества
еще новости
В Астрахани завершился сбор специалистов физподготовки ВКС

В Астрахани завершился сбор специалистов физподготовки ВКС

В Алтайском крае выберут лучшую команду кинологов Центрального военного округа

В Алтайском крае выберут лучшую команду кинологов Центрального военного округа

Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену

Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену

Спецназ ВДВ России и ССО Республики Беларусь уничтожили условных террористов на учениях в Ульяновске

Спецназ ВДВ России и ССО Республики Беларусь уничтожили условных террористов на учениях в Ульяновске

Происшествия
еще новости
Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Новости Украины
еще новости
РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа-СМИ

РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа-СМИ

Ученые рассказали, как чтение влияет на продолжительность жизни

Ученые рассказали, как чтение влияет на продолжительность жизни

Горловка попала под обстрел: погибла мирная жительница

Горловка попала под обстрел: погибла мирная жительница

В НАТО осудили открытие Крымского моста

В НАТО осудили открытие Крымского моста

Мировые новости
еще новости
Ученые назвали эффективные добавки для похудения

Ученые назвали эффективные добавки для похудения

В РФ горят военные склады

В РФ горят военные склады

Боевые действия на Донбассе станут главной темой разговора Ангелы Меркель и Путина

Боевые действия на Донбассе станут главной темой разговора Ангелы Меркель и Путина

Ученые завершили эксперимент по имитации жизни на Луне

Ученые завершили эксперимент по имитации жизни на Луне




Лента новостей
ВАЖНО: ВСУ заняли демилитаризованную зону в ДНР (КАРТА) - 00:20 ВАЖНО: ВСУ заняли демилитаризованную зону в ДНР (КАРТА)ЦРУ задержало сообщавшего Wikileaks о кибероружии информатора - 00:14 ЦРУ задержало сообщавшего Wikileaks о кибероружии информатораКНДР пригрозила отменой встречи Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений - 00:14 КНДР пригрозила отменой встречи Ким Чен Ына с Трампом из-за военных ученийПо Крымскому мосту открылось движение в обе стороны - 00:13 По Крымскому мосту открылось движение в обе стороныВ Алтайском крае выберут лучшую команду кинологов Центрального военного округа - 00:00 В Алтайском крае выберут лучшую команду кинологов Центрального военного округаВ Госдуме предсказали обвинение Кара-Мурзы-младшего по закону о санкциях - 23:35 В Госдуме предсказали обвинение Кара-Мурзы-младшего по закону о санкциях57% опрошенных россиян испугались начала Третьей мировой из-за Сирии - 23:35 57% опрошенных россиян испугались начала Третьей мировой из-за СирииФАС запросит у YouTube разъяснения по рекламе онлайн-казино - 23:35 ФАС запросит у YouTube разъяснения по рекламе онлайн-казиноX5 Retail Group заинтересовалась доставкой покупок из интернет-магазинов - 23:35 X5 Retail Group заинтересовалась доставкой покупок из интернет-магазиновШвед Далин и норвежец Бёйгард выдвинули кандидатуры на пост президента IBU - 23:35 Швед Далин и норвежец Бёйгард выдвинули кандидатуры на пост президента IBUСеребренникову разрешили слетать к отцу в Ростов - 23:35 Серебренникову разрешили слетать к отцу в РостовTelegram судитcя за товарный знак новой криптовалюты - 23:34 Telegram судитcя за товарный знак новой криптовалюты«У нас нет шансов»: подлодки России произвели сокрушительный эффект на адмирала Франции - 23:27 «У нас нет шансов»: подлодки России произвели сокрушительный эффект на адмирала ФранцииУченые рассказали, как чтение влияет на продолжительность жизни - 23:21 Ученые рассказали, как чтение влияет на продолжительность жизни
Последние новости
В Астрахани завершился сбор специалистов физподготовки ВКС - 02:39 В Астрахани завершился сбор специалистов физподготовки ВКС Японцы переизобрели пишущую машинку  - 02:34 Японцы переизобрели пишущую машинку  Глава МИД Франции отметил важность денуклеаризации КНДР и Южной Кореи - 02:28 Глава МИД Франции отметил важность денуклеаризации КНДР и Южной Кореи РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах WADA - 02:27 РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах WADA Свадебное платье Меган Маркл - 02:20 Свадебное платье Меган Маркл Путин проведет военное совещание в Сочи - 01:28 Путин проведет военное совещание в Сочи Ученые назвали эффективные добавки для похудения - 01:20 Ученые назвали эффективные добавки для похудения Триколор – самые лучшие и доступные спутниковые антенны - 01:18 Триколор – самые лучшие и доступные спутниковые антенны РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа-СМИ - 01:14 РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа-СМИ Астрологи назвали 10 слов, исключив которые придут богатство и счастье - 01:01 Астрологи назвали 10 слов, исключив которые придут богатство и счастье Украине не хватает военной пропаганды в СМИ, - боец 24 ОМБр - 01:00 Украине не хватает военной пропаганды в СМИ, - боец 24 ОМБр Эрдоган: ООН неспособна решать проблемы мира - 00:42 Эрдоган: ООН неспособна решать проблемы мира В Минздраве сообщили о росте заболеваемости корью - 00:34 В Минздраве сообщили о росте заболеваемости корью
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"