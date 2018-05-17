Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США

Возможное введение новых санкций США можно охарактеризовать тремя словами: дешевый политический ритуал. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с прессой.

Он напомнил, что все обвинения Вашингтона по поводу предполагаемого нарушения Россией выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД) голословны. Прибегая к ничем не подтвержденной риторике, США сами создают новые проблемы во взаимоотношениях с Россией. По словам Рябкова, теперь разговоры о новых ограничительных мерах показывают, что Вашингтон нисколько не намерен эти проблемы решать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал подготовить новый пакет антироссийских санкций в связи с якобы допущенным Москвой в отношении РСМД.