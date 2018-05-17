ДОСААФ России и правительство Якутии заключили соглашение о сотрудничестве

Премьер-министр Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков поставили подписи под документом, предусматривающим взаимодействие и сотрудничество в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, организации и проведения мероприятий в области подготовки к военной службе якутян, а также по созданию системы мер, направленных на улучшение здоровья, физического и морально-психологического состояния призывников, повышение качества подготовки молодежи по основам военной службы и военно-учетным специальностям.

«Республика Саха (Якутия) большое внимание уделяет военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию спорта. ДОСААФ включает основные направления нашей работы в молодежной политике. Рассчитываю на то, что это соглашение будет рабочим, будет координировать наши действия», - сказал Евгений Чекин.

«Спасибо за эти слова и уверенность в развитии ДОСААФ в республике. Руководство центрального совета прибыло в Якутию с тем, чтобы понять отдельные особенности функционирования организации здесь, провести встречи с руководством республики. Считаю, что сегодняшний настрой, с которым здесь начали работу, позволяет с уверенностью говорить о том, что задачи ДОСААФ будут здесь решаться», - отметил Александр Колмаков.

Стороны планируют создать все необходимые условия для того, чтобы в войска направлялись физически и морально-психологически подготовленные призывники. Также предусматривается обмен информацией, оказание практической, организационной и научно-методической помощи для достижения совместных целей в решения задач военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи в республике.