Экс-замглавы Минкульта обвинили в хищении 450 млн рублей

Показать меню
Актуально
С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги - 22:06 С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Риме - 22:14 Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Риме Пекло Дамасского котла: ВКС России, танки и спецназ САА уничтожают ИГИЛ в - 22:20 Пекло Дамасского котла: ВКС России, танки и спецназ САА уничтожают ИГИЛ в руинах Ярмука (ВИДЕО) Главный тренер донецкого “Шахтера” близок к переезду в Лондон - 22:21 Главный тренер донецкого “Шахтера” близок к переезду в Лондон ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за отказ в выдаче загранпаспорта - 23:07 ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за отказ в выдаче загранпаспорта Удалось объяснить необычные изменения теплоемкости кристаллов - 23:07 Удалось объяснить необычные изменения теплоемкости кристаллов КНДР начала демонтаж ядерного полигона - 23:07 КНДР начала демонтаж ядерного полигона Врачи оставили Малобродского в клинике - 23:08 Врачи оставили Малобродского в клинике Первая за семь лет премьера Ларса фон Триера в Каннах провалилась - 23:08 Первая за семь лет премьера Ларса фон Триера в Каннах провалилась Председатель Конституционного суда опроверг свою отставку - 23:08 Председатель Конституционного суда опроверг свою отставку Путин и Меркель обсудят ситуацию в Украине - 23:14 Путин и Меркель обсудят ситуацию в Украине МИД Ирана рассказал о договоренностях с «евротройкой» по сохранению ядерной - 23:42 МИД Ирана рассказал о договоренностях с «евротройкой» по сохранению ядерной сделки Правильное оформление детской комнаты - 23:50 Правильное оформление детской комнаты Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу - 00:13 Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу ЦБ и Минфин создадут реестр криптоинвесторов? - 00:13 ЦБ и Минфин создадут реестр криптоинвесторов? Россия встретится с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею - 00:13 Россия встретится с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею СМИ ознакомились с планом расходов на «майский указ» Путина - 00:13 СМИ ознакомились с планом расходов на «майский указ» Путина
» » Экс-замглавы Минкульта обвинили в хищении 450 млн рублей

Экс-замглавы Минкульта обвинили в хищении 450 млн рублей


Добавлено: 17 май 2018 в 20:33, Категория: Новости на сегодня
Экс-замглавы Минкульта обвинили в хищении 450 млн рублей

Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов стал обвиняемым по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве зданий «Государственного эрмитажа», сообщается на сайте Следственного комитета России.

Бывшему чиновнику предъявлено официальное обвинение в том, что он заключил госконтракт «без реального намерения его исполнить».

«Пирумову уже предъявлено обвинение, и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СКР.

Помимо Пирумова по тому же делу задержан глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Ранее экс-заместителя министра культуры РФ уже судили за хищения и приговорили к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей, однако после вынесения приговора освободили прямо в зале суда, поскольку он уже отбыл срок в СИЗО.

Впоследствии по апелляции прокуратуры Мосгорсуд увеличил сумму штрафа до 1 млн рублей и лишил Пирумова государственной награды.


Материалы по теме:

Бывшего замглавы Минкультуры Пирумова задержали по делу о хищении
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замглавы Минкульта Пирумову
Прокуратура посчитала приговор Пирумова слишком мягким
Бывшего замминистра культуры Пирумова приговорили к заключению в колонии
Добавлено: 17 май 2018 в 20:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В одной из школ штата Иллинойс произошла стрельба

В одной из школ штата Иллинойс произошла стрельба

Задержание 60 французских спецназовцев в Сирии - подробности

Задержание 60 французских спецназовцев в Сирии - подробности

Официально объявлены обязанности принца Джорджа и принцессы Шарлотты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Официально объявлены обязанности принца Джорджа и принцессы Шарлотты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

«Еврохим» ушел с украинского рынка удобрений

«Еврохим» ушел с украинского рынка удобрений

Новости России
еще новости
МИД РФ назвал арест Вышинского вопиющим произволом

МИД РФ назвал арест Вышинского вопиющим произволом

Отчет ОЗХО по «химатакам» в Идлибе вызвал недоумение в Минобороны РФ

Отчет ОЗХО по «химатакам» в Идлибе вызвал недоумение в Минобороны РФ

Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США

Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США

Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России

Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Меган Маркл просит оставить в покое своего отца, который не появится на ее свадьбе

Меган Маркл просит оставить в покое своего отца, который не появится на ее свадьбе

Кейт Миддлтон, королева Елизавета II и другие собрались на репетиции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Кейт Миддлтон, королева Елизавета II и другие собрались на репетиции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018:

В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018: "Русские женщины ненавидят скучных мужчин"

Ксении Бородиной необходимо ощутить себя настоящей богиней

Ксении Бородиной необходимо ощутить себя настоящей богиней

Новости политики
еще новости
Украинские журналисты: Эта травля уже стала нормой. Им можно все!

Украинские журналисты: Эта травля уже стала нормой. Им можно все!

Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками

Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками

Луценко назвал три главные проблемы Украины

Луценко назвал три главные проблемы Украины

В Госдуме готовят зеркальный ответ на американские санкции «из-за ракет»

В Госдуме готовят зеркальный ответ на американские санкции «из-за ракет»

Новости экономики
еще новости
Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Новости общества
еще новости
Командующий войсками ЦВО выступил перед трудовым коллективом группы компаний «Сима-ленд» и студентами УрФУ

Командующий войсками ЦВО выступил перед трудовым коллективом группы компаний «Сима-ленд» и студентами УрФУ

В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию

Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию

В Оренбуржье стартовали соревнования войсковых разведчиков ЦВО

В Оренбуржье стартовали соревнования войсковых разведчиков ЦВО

Происшествия
еще новости
Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Новости Украины
еще новости
В Лондоне провели репетицию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В Лондоне провели репетицию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком»

В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком»

Гиркин назвал города, которые вскоре могут освободитьбойцы ВСУ

Гиркин назвал города, которые вскоре могут освободитьбойцы ВСУ

Боевики нанесли серьезный урон ВСУ: карта ООС

Боевики нанесли серьезный урон ВСУ: карта ООС

Мировые новости
еще новости
Главный тренер донецкого “Шахтера” отказался продолжить карьеру в столице Великобритании

Главный тренер донецкого “Шахтера” отказался продолжить карьеру в столице Великобритании

Российские войска обстреляли школу в Светлодарске

Российские войска обстреляли школу в Светлодарске

Задержанный руководить

Задержанный руководить "РИА Новости Украина" признал наличие у него паспорта гражданина РФ

Одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине на грани остановки

Одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине на грани остановки




Лента новостей
В Подмосковье запретили продавать подросткам вейпы - 20:33 В Подмосковье запретили продавать подросткам вейпыЭкс-замглавы Минкульта обвинили в хищении 450 млн рублей - 20:33 Экс-замглавы Минкульта обвинили в хищении 450 млн рублейСловенская Планица примет ЧМ-2023 по лыжным видам спорта - 20:28 Словенская Планица примет ЧМ-2023 по лыжным видам спортаМеган Маркл просит оставить в покое своего отца, который не появится на ее свадьбе - 20:27 Меган Маркл просит оставить в покое своего отца, который не появится на ее свадьбеОтчет ОЗХО по «химатакам» в Идлибе вызвал недоумение в Минобороны РФ - 20:21 Отчет ОЗХО по «химатакам» в Идлибе вызвал недоумение в Минобороны РФКейт Миддлтон, королева Елизавета II и другие собрались на репетиции свадьбы принца Гарри и Меган - 20:13 Кейт Миддлтон, королева Елизавета II и другие собрались на репетиции свадьбы принца Гарри и Меган МарклАстероид 2015 DP155 на финишной прямой: точную дату прибытия космического «пришельца» озвучили - 20:06 Астероид 2015 DP155 на финишной прямой: точную дату прибытия космического «пришельца» озвучили астрофизикиВ Китае официально представили первый в мире смартфон, который получил 1 терабайт памяти (ФОТО) - 19:49 В Китае официально представили первый в мире смартфон, который получил 1 терабайт памяти (ФОТО)В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела - 19:48 В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского делаПорошенко назначил посла Украины в Казахстане - 19:41 Порошенко назначил посла Украины в КазахстанеВ соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком» - 19:27 В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком»Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию - 19:00 Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестациюМинздрав: Декларации с врачами подписали 4,5 млн украинцев - 18:48 Минздрав: Декларации с врачами подписали 4,5 млн украинцевДешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США - 18:41 Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США
Последние новости
Украинский министр приказал подчиненным явиться в вышиванках на встречу с Гройсманом (ДОКУМЕНТ) - 21:49 Украинский министр приказал подчиненным явиться в вышиванках на встречу с Гройсманом (ДОКУМЕНТ) В Лондоне провели репетицию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - 21:35 В Лондоне провели репетицию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Главный тренер донецкого “Шахтера” отказался продолжить карьеру в столице Великобритании - 21:34 Главный тренер донецкого “Шахтера” отказался продолжить карьеру в столице Великобритании Кожевников: в сборной не было 3-4 игроков из КХЛ, которые бы усилили команду - 21:28 Кожевников: в сборной не было 3-4 игроков из КХЛ, которые бы усилили команду ФАС оштрафовала «Газпром» и его «дочку» более чем на 200 млн рублей - 21:21 ФАС оштрафовала «Газпром» и его «дочку» более чем на 200 млн рублей Авторы школьных учебников пожаловались Путину на Минобрнауки - 21:20 Авторы школьных учебников пожаловались Путину на Минобрнауки Режиссер Поплаухин занял второе место на конкурсе в Каннах - 21:20 Режиссер Поплаухин занял второе место на конкурсе в Каннах МИД РФ назвал арест Вышинского вопиющим произволом - 21:13 МИД РФ назвал арест Вышинского вопиющим произволом Командующий войсками ЦВО выступил перед трудовым коллективом группы компаний «Сима-ленд» и - 21:00 Командующий войсками ЦВО выступил перед трудовым коллективом группы компаний «Сима-ленд» и студентами УрФУ Бубенчика отпустили на поруки двух депутатов - 20:41 Бубенчика отпустили на поруки двух депутатов Минтруд и Минфин разошлись в предложениях по пенсионному возрасту - 20:35 Минтруд и Минфин разошлись в предложениях по пенсионному возрасту Россия выбыла из борьбы за медали ЧМ-2018 по хоккею - 20:34 Россия выбыла из борьбы за медали ЧМ-2018 по хоккею ЕС запретил ввоз молока и мяса в личных целях - 20:33 ЕС запретил ввоз молока и мяса в личных целях
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"