Экс-замглавы Минкульта обвинили в хищении 450 млн рублей

Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов стал обвиняемым по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве зданий «Государственного эрмитажа», сообщается на сайте Следственного комитета России.

Бывшему чиновнику предъявлено официальное обвинение в том, что он заключил госконтракт «без реального намерения его исполнить».

«Пирумову уже предъявлено обвинение, и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СКР.

Помимо Пирумова по тому же делу задержан глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Ранее экс-заместителя министра культуры РФ уже судили за хищения и приговорили к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей, однако после вынесения приговора освободили прямо в зале суда, поскольку он уже отбыл срок в СИЗО.

Впоследствии по апелляции прокуратуры Мосгорсуд увеличил сумму штрафа до 1 млн рублей и лишил Пирумова государственной награды.