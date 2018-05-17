Эксклюзивная трансляция церемонии закрытия Каннского фестиваля на «Кино ТВ»

В субботу состоится церемония закрытия 71-го Каннского фестиваля, на которой будут объявлены победители кинофестиваля. Впервые за 25 лет трансляция будет доступна жителям России, эксклюзивно на телеканале «Кино ТВ».Комментаторами эфира, который начнется 19 мая в 19:30, станут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика.Ксения Собчак: «Это большая гордость для меня – быть ведущей трансляции церемонии закрытия 71-го Каннского кинофестиваля — очень важного для меня смотра. Именно здесь впервые показан фильм о моём отце «Дело Собчака». Не нужно объяснять, насколько это ответственный для меня момент. Кроме того, в этом году в главном конкурсе участвует фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, я люблю и уважаю Кирилла и как человека, и как режиссёра. Церемония закрытия обещает стать по-настоящему интригующим событием для всего российского кино. И, повторюсь, я буду счастлива рассказать о ней российскому зрителю в прямом эфире» .