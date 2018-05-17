ЕС запретил ввоз молока и мяса в личных целях

На территорию Европейского союза запрещено ввозить молочную и мясную продукцию для личного пользования — как указано на сайте литовской таможни, с целью избежать заражения животных африканской чумой свиней (АЧС).

Ограничения не касаются молока и мяса из Норвегии, Андорры, Швейцарии, Сан-Марино и Лихтенштейна.

«На территорию стран ЕС запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты», — уточняется в сообщении литовской таможни.

Исключения составляют молочные смеси для детей и детское питание, специальный лечебный корм для домашних животных (в количестве не больше 2 кг на одного человека).

Кроме того, разрешается ввоз молочных и мясных продуктов, которые не хранятся в холодильнике до вскрытия упаковки, и «продукты в специальных упаковках производителя».