ФАС оштрафовала «Газпром» и его «дочку» более чем на 200 млн рублей

ПАО «Газпром» и его дочерняя компания «Газпром межрегионгаз» оштрафованы на 211 млн рублей и 412 тысяч рублей соответственно, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Надзорное ведомство уличило газового гиганта в нарушении антимонопольного законодательства при заключении соглашения по программе развития газоснабжения и газификации Самарской области.

Программа была составлена в 2011 году главой региона Владимиром Артяковым и руководством «Газпром межрегионгаза», причем губернатор внес туда поправки, не уведомив о них газораспределительную организацию — Средневолжскую газовую компанию (СВГК).

СВГК, как выяснили антимонопольщики, подготовила список своих замечаний к плану и передала его в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, но при утверждении проекта они не учитывались.