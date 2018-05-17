Гиркин назвал города, которые вскоре могут освободитьбойцы ВСУ

Экс-командир донецких боевиков Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что у ВСУ все готово для того, чтобы освободить большую часть оккупированной части Донецкой области

По его словам, ВСУ готовы нанести удар по боевикам и освободить сразу несколько населенных пунктов: Желобок, Горловку, Ясиноватую, Дебальцево, Докучаевск, Петровский район Донецка.

Так, он отметил, что после того, как эти населенные пункты будут освобождены, силы ООс остановятся, окопаются и станут дожидаться реакции Кремля: «Если «Северный ветер» подует с большой мощью — тогда укры, упорно обороняя захваченное, с удовольствием нырнут в какой-нибудь «Минск — 3 (попытавшись закрепить успех). Если нет — пойдут дальше».

Кроме того, он подчеркнул, что не знает, когда ВСУ нанесет удар, но уверен, что украинская сторона уже завершила подготовку к нему: «Позиции „корпусов“ будут прорваны в первые часы — за это время на помощь подойти не смогут. А потом укры окопаются и предоставят возможность „разбивать лоб“ о свою оборону».