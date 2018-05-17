Глава Хмельницкой ОГА объявил об отставке

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Александр Корнийчук на своей странице в Facebook заявил, что уходит в отставку.

«Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни. По результатам мониторинга Министерства регионального развития по 2017 год Хмельнитчина заняла 9 место в Украине», – написал он.

Напомним, в феврале глава госконцерна «Укроборонпром» Роман Романов принял решение об отставке.

Фото: Олександр Корнійчук/Facebook