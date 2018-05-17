Глава концерна «Калашников» стал кандидатом в замминистры обороны

Гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко может стать первым «невоенным» куратором закупок вооружений для армии. По информации газеты «Коммерсантъ», решение вопроса о назначении его на должность заместителя министра обороны РФ по вооружениям «находится на финальной стадии».

Криворучко специально пригласили в Сочи, где сейчас проходит серия совещаний президента РФ Владимира Путина с представителями оборонного ведомства и военно-промышленного комплекса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

С 2014 года Алексей Криворучко является генеральным директором концерна «Калашников», крупнейшего в России производителя стрелкового оружия и основного поставщика оружия для вооруженных сил страны. В случае назначения Криворучко придется уйти со всех занимаемых постов, чтобы избежать конфликта интересов.