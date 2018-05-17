Глава МИД Франции отметил важность денуклеаризации КНДР и Южной Кореи

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул необходимость денуклеаризации Корейского полуострова.

По его словам, недавние события свидетельствуют, что в ситуации с КНДР могут быть как взлеты, так и падения.

Ле Дриан отметил, что недопустимо отказываться от рассмотрения ключевого вопроса - денуклеаризации.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что в случае отказа от ядерного оружия Северная Корея может получить «светлое будущее».

В конце апреля глава КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и договорились об усилиях для денукларизации.