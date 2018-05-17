Главный тренер донецкого “Шахтера” отказался продолжить карьеру в столице Великобритании

Паулу Фонсека, у которого заканчивается контракт с “Шахтером”, решил отказаться от работы в лондонском “Вест Хэме”. Об этом пишет издание The Sun.По данным британского таблоида, Фонсека провел встречу с одним из боссов “Вест Хэма” Дэвидом Салливаном, однако покинул столицу Великобритании без конкретного предложения о работе.Теперь главным кандидатом на пост тренера Молотобойцев из Восточного Лондона называют экс-наставника “ПСЖ” Унаи Эмери.Что касается Фонсеки, то португальские СМИ вовсю пишут о том, что Паулу согласился остаться рулевым “Шахтера”. Предположительно новый контракт будет рассчитан на два сезона.