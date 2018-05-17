Голикова заплакала после снятия ее с поста главы Счетной палаты

Госдума сегодня, 17 мая, освободила от занимаемой должности главы Счетной палаты Татьяну Голикову.

Выступая с трибуны, женщина-политик не смогла сдержать эмоций во время подведения итогов работы подконтрольного ей ведомства под ее руководством. В глазах Голиковой стояли слезы:

Сложно говорить... Завершая свою работу в должности, хочу сказать, что я благодарна аудиторам и всему коллективу Счётной палаты.

Стоит отметить, что без работы Татьяна Голикова не останется. О том, чтобы освободить ее от занимаемой должности предложение внес в Госдуму президент РФ В.В.Путин, на том основании, что глава российского кабмина Д.А. Медведев предложил ей другую должность – вице-премьера по социальной политике.

Есть сведения, что Счетную палату возглавит экс-министр финансов Алексей Кудрин.