Голикова заплакала во время выступления в Госдуме (ВИДЕО)

Татьяна Голикова, которая сегодня покидает пост главы Счётной палаты, заплакала во время своего выступления в Госдуме.
«Я благодарна аудиторам и коллективу Счётной палаты», — сквозь слёзы сказала Голикова, завершая свое выступление.
Напомним, что в ближайшее время она станет вице-премьером по социальной политике в новом правительстве Дмитрия Медведева.
Сегодня депутаты Госдумы единогласно освободили Голикову от должности главы Счётной палаты (по представлению президента Владимира Путина) с тем, чтобы она могла занять высокий пост в кабинете министров.
Счётную палату возглавит экс-министр финансов Алексей Кудрин.