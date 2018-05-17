Голикова заплакала во время выступления в Госдуме (ВИДЕО)

Татьяна Голикова, которая сегодня покидает пост главы Счётной палаты, заплакала во время своего выступления в Госдуме.

«Я благодарна аудиторам и коллективу Счётной палаты», — сквозь слёзы сказала Голикова, завершая свое выступление.

Напомним, что в ближайшее время она станет вице-премьером по социальной политике в новом правительстве Дмитрия Медведева.

Сегодня депутаты Госдумы единогласно освободили Голикову от должности главы Счётной палаты (по представлению президента Владимира Путина) с тем, чтобы она могла занять высокий пост в кабинете министров.

Счётную палату возглавит экс-министр финансов Алексей Кудрин.