Голикову сняли с должности главы Счетной палаты

Госдума РФ освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты, сообщает РИА Новости.

По российскому законодательству председателя Счетной палаты назначают на шесть лет, однако Голикова освобождена от этой должности досрочно по представлению президента РФ Владимира Путина в связи с тем, что Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Позднее 17 мая Дума рассмотрит кандидатов на освободившийся поста, которые внесут думские фракции. «Единая Россия» предложит экс-министра финансов РФ, главу Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина.