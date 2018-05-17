Госдума отложила второе чтение законопроекта об ответственности за санкции

Рассмотрение Госдумой во втором чтении проекта закона об ответственности за присоединение к режиму антироссийских санкций отложено. Депутаты поддержали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина сначала провести консультации с деловым сообществом, сообщает ТАСС.

Нужно услышать мнение профильных комитетов и соисполнителей, которые работают с законопроектом, провести консультации с представителями делового сообщества и институтов гражданского общества, сказал Володин.

Проект закона был внесен в Госдуму 14 мая, 15 мая прошел первое чтение. Он дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».