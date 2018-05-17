Госдуму предупредили об уходе инвесторов из-за наказаний за санкции

Если Государственная Дума примет закон о наказании за реализацию антироссийских санкций, производители бытовой техники могут лишиться иностранных инвесторов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное представителями Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Авторы письма считают, что в нынешней редакции закон о наказании за санкции принимать нельзя, поскольку это «приведет к серьезному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний», «сворачиванию деятельности этих организаций», «сокращению инвестиций, потере рабочих мест и ухудшением конкурентной среды».

Законопроект предусматривает введение ответственности для тех, кто соблюдает антироссийские санкции на территории РФ.

Ранее с критикой законопроекта о наказании за санкции раскритиковал глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что эта инициатива «несет дальнейший ущерб российской экономике».

Кроме того, против закона выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

В Госдуме тут же сообщили, что законопроект может быть доработан и по этому поводу проводятся дополнительные консультации.

Сегодня, 17 мая, ГД отложила второе чтение спорного законопроекта (первое чтение состоялось 15 мая и завершилось принятием документа).