Хирургические операции могут разрешить записывать на видеокамеру

Граждане смогут попросить записать себя на видеокамеру, пока они находятся на операционном столе под общей анестезией. Это должно помочь доказать халатность медперсонала, если в ходе хирургического вмешательства забудут извлечь из тела пациента инструмент, считают авторы соответствующего законопроекта. Читайте по теме

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Госдума на пленарном заседании 17 мая планирует рассмотреть эту инициативу заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова и депутата шестого созыва палаты Александра Агеева. Поправки предполагаются в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Видеозапись можно будет вести с согласия пациента, которое он должен будет подписать до начала операции. В случае, если согласие получить невозможно, главный врач учреждения будет иметь право сам разрешить фиксировать действия медперсонала. Видеоматериалы будут выдаваться по письменному запросу только правоохранительным органам, самому пациенту, его родственникам или вышестоящим медицинским организациям.

Поправки призваны повысить ответственность медицинского персонала, который небрежно производит хирургическое вмешательство, подвергая тем самым жизнь пациента риску, — пояснили авторы документа. По приведённой ими статистике, ежегодно обнаруживается около трёх тысяч забытых в пациентах предметов, но не всегда возможно доказать халатность ответственных лиц.

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